Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnungsdurchsuchungen nach Autoaufbrüchen

Minden (ots)

Mehrere Autoaufbrüche in den Stadtteilen Minderheide sowie der Nordstadt beschäftigen aktuell die hiesige Kriminalpolizei. Alleine seit dem vergangenen Wochenende ist mittlerweile eine zweistellige Anzahl an Taten registriert worden. Intensive Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur mehrerer Tatverdächtiger, sodass am heutigen Freitag mehrere Wohnungsdurchsuchungen stattfanden. Drei Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag (07.02.) gingen Autoaufbrecher drei Fahrzeuge in der Hämelstraße sowie der Straße "An der Heide" an. Ihre Beute bestand aus Geldbörsen mit diversen persönlichen Dokumenten sowie einmal einer Palette Softgetränke. In einem Fall hoben die Täter noch in der Nacht mittels einer entwendeten Karte von einem Geldautomaten Bargeld ab.

Weitere Autoaufbrüche ereigneten sich dann mit den Schwerpunkten in der Nacht zu Dienstag in der Nordstadt sowie Minderheide. Während die Beute vielfach aus Rucksäcken und Sporttaschen als auch einem iPad bestand, wurden mehrere Fahrzeuge nur durchwühlt, aber nichts entwendet. In einem Fall erbeuteten die Täter allerdings teure Handtaschen sowie hochwertigen Schmuck im Wert von einem fünfstelligen Eurobetrag.

In den Fokus der Ermittler gerieten zunächst drei polizeibekannte Täter im Alter von 16, 17 und 18 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte das Amtsgericht Bielefeld für den heutigen Freitag drei Durchsuchungsbeschlüsse aus. Hierbei konnten die Ermittler zwar kein Diebesgut auffinden, identifizierten aber mutmaßliche Tatbekleidung. Zudem verdichteten sich die Hinweise zu zwei weiteren Tatverdächtigen (17 und 18), worauf am Freitagmittag zwei weitere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden konnten. Hier sind die polizeilichen Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.

Aktuell prüfen die Ermittler mögliche Tatzusammenhänge der vergangenen Autoaufbrüche. Zudem gibt es Hinweise, dass einige der Tatverdächtigen auch für weitere Delikte im Raum Hannover verantwortlich sind. Hier sind die Dienststellen im engen Austausch.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell