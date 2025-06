Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Flonheim

Alzey (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Flonheim und gelangten so in das Anwesen. Die Täter wurden durch eine aufmerksame Nachbarin noch am Tatort angesprochen. Daraufhin flüchteten die Einbrecher sofort zu Fuß. Trotz polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer nicht mehr aufgefunden werden. Ob im Haus etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alzey unter Tel: 06731/9112500 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell