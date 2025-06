Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Diebstahl auf dem Gelände der Fatih Moschee - Polizei bittet um Hinweise.

Worms (ots)

In der Nacht vom Freitag, dem 06.06.2025, auf Samstag, den 07.06.2025, kam es auf dem Gelände der Fatih Moschee in der Bensheimer Straße in Worms zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Unbekannte Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Geräteschuppen auf dem Gelände und entwendeten daraus diverses Werkzeug. Im weiteren Verlauf nutzen der oder die Täter dieses Werkzeug, um an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen gewaltsam die Tankdeckel zu öffnen und Kraftstoff zu entwenden.

Die eigentlichen Gebets- und Versammlungsräume der Moschee blieben unangetastet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

