Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms: Trickdiebstahl mit Ketchup

Worms (ots)

Ein 84-jähriger Mann aus Worms wurde am 30.05.2025 Opfer eines Trickdiebstahls. Nach einem Einkauf im Wormser Einkaufspark (WEP) begab er sich mit seinem Rollator zu seinem PKW auf dem dortigen Parkplatz.

Hier wurde er gegen 15:20 Uhr beim Einladen seiner Einkäufe von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Täter wies ihn darauf hin, dass seine Jacke auf der Rückseite mit Ketchup beschmutzt sei und nahm ein Taschentuch aus der Jackentasche des Geschädigten. Mit diesem wischte er die Jacke ab und entfernte sich dann rasch zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Im Anschluss bemerkte der 84-jährige, dass auf seiner Jacke tatsächlich eine größere Menge Ketchup aufgetragen war. Später zu Hause stellte er dann fest, dass eine Mappe mit Urkunden und Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet wurde.

Der Geschädigte erlitt einen finanziellen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der unbekannte Tatverdächtige konnte vom Geschädigten beschrieben werden:

Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit hellen Haaren, die am Hinterkopf zu einem kleinen Dutt gebunden waren, gehandelt haben. Weiterhin trug er einen 3-Tage-Vollbart und keine Brille. Er sei etwa 1,80m groß und etwa 100 Kilogramm schwer. Er sprach akzentfrei hochdeutsch und war bekleidet mit einer langen beigefarbenen Hose und einem beigefarbenen Blouson.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell