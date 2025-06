Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Alzey (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 27.05.2025, bis Mittwoch, 28.05.2025, parkte eine 26-Jährige ihren Pkw, Mercedes / A220 / schwarz / AZ-Kennzeichen, ordnungsgemäß in Höhe des Anwesens, Am Roten Tor 41. Zur Abstellzeit näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Pkw und löste bzw. entfernte mehrere Radmuttern an einem Reifen. Die 26-Jährige selbst bemerkte erst bei der Fahrt mit ihrem Pkw ein verändertes Fahrverhalten und suchte eine Werkstatt auf, die den Defekt feststellte. Zum Glück der 26-Jährigen war noch kein Schaden eingetreten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

