Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 10.43 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B281 aus Arnsgereuth kommend in Fahrtrichtung Saalfeld. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Fahrzeug unter die dort befindliche Leitplanke. Das Krad blieb hierbei stecken und der 16-Jährige kam auf einer Wiese zum Liegen. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

