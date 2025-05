LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt mit Lkw

Krölpa / Gräfendorf (ots) - Am Mittwoch, den 30.04.2025 wurde durch den bislang unbekannten Täter ein in der Krölpaer Straße in Gräfendorf abgeparktes Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug parkte im Zeitraum zwischen 05:30 und 13:30 Uhr auf Höhe des dortigen Pflegeheims. Am beschädigten Fahrezeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, meldet sich ...

