Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehreinsatz aufgrund von Stromausfall in Mainz

Mainz (ots)

Am Freitagmorgen um 5:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein größerer Stromausfall in Mainz Bretzenheim, Hechtsheim und Ebersheim gemeldet. Fast zeitgleich meldete sich eine Person, die aufgrund des Stromausfalls in Bretzenheim in einem Aufzug stecken geblieben ist und von der Feuerwehr befreit werden musste.

Der Stromversorger konnte die Stromversorgung in Bretzenheim nach kurzer Zeit wiederherstellen. Da der Stromausfall in Teilen von Hechtsheim und Ebersheim länger andauerte, wurden dort die Freiwilligen Feuerwehren alarmiert. Diese erkundeten in den Stadtteilen die Ausmaße des Stromausfalls und standen Bürgerinnen und Bürgern in Notfällen zur Hilfe bereit.

Die Bevölkerung wurde durch die Leitstelle via Warnapps über den Stromausfall und die besetzten Feuerwehrhäuser informiert. Um 6:41 Uhr teilte der Energieversorger mit, dass die Stromversorgung nahezu vollständig wiederhergestellt sei, so dass die Warnung zurückgenommen und die Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren aufgelöst werden konnte.

Während des Stromausfalls kam es außer der im Aufzug stecken gebliebenen Personen zu keinen einsetzen der Feuerwehr. Über die Ursache des Stromausfalls liegende Feuerwehr keine detaillierten Informationen vor.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell