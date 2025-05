Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Krölpa / Gräfendorf (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025 wurde durch den bislang unbekannten Täter ein in der Krölpaer Straße in Gräfendorf abgeparktes Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug parkte im Zeitraum zwischen 05:30 und 13:30 Uhr auf Höhe des dortigen Pflegeheims. Am beschädigten Fahrezeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, meldet sich unter Angabe des Aktenzeichens 0110171/2025 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell