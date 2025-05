LPI-SLF: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der L1145

Rudolstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Saalfeld in Rudolstadt, in der August-Bebel-Straße, den 37-jährigen Fahrer eines PKW. Der Mann ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin ergab der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr