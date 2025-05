LPI-SLF: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Pößneck (ots) - Am Donnerstag, den 01. Mai 2025 gegen 02:20 Uhr wurde in Pößneck bei einem 54-jährigen Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskotrolle ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille festgestelllt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: ...

