Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Verkehrsunfallflucht am Obermarkt

Alzey (ots)

Am Samstag parkte im Zeitraum von ca. 21.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr eine 35-Jährige ihren Pkw, VW / Tiguan / weiß / AZ-Kennzeichen, ordnungsgemäß auf dem Obermarkt. Zur Abstellzeit befuhr ein größeres Fahrzeug, vergleichbar einem Pritschenwagen, den Obermarkt. Vermutlich beim Ein-oder Ausparken kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw der 35-Jährigen. Hierbei wurde die Motorhaube sowie der vordere, rechte Scheinwerfer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

