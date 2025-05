Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungsmaßnahmen erfolgreich

Pasewalk (ots)

Gestern Vormittag wurden nach einem mündlichem Bürgerhinweis am Ortsausgangsschild in Ladenthin vier männliche afghanische Staatsangehörige im Alter von 22 bis 26 Jahren aufgegriffen. Die Männer waren ausweislos und besaßen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und der Bundespolizeidienststelle in Pasewalk zur weiteren Bearbeitung zugeführt. Die Nachsuche im Bereich Ladenthin erfolgte durch weitere herangeführte Streifen sowie mittels Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber und zwei eingesetzten Diensthunden. Diese wurde zunächst um 12:30 Uhr ohne weitere Erkenntnisse abgebrochen. Im weiteren Verlauf der Streifentätigkeit wurde um 13:59 Uhr durch Kräfte der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle Pomellen eine weitere männliche Person (21) am Radweg Ladenthin festgestellt. Er gehörte zu der bereits o.a. Gruppe. Alle Personen sind mit einem PKW direkt an die polnisch deutsche Grenze geschleust worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer über den ehemaligen Grenzübergang in Linken nach Polen zurückgewiesen.

