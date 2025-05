Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Viele Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Pomellen/ Seebad Ahlbeck (ots)

Ein 46- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro und 82,50 EUR Verfahrenskosten und konnte damit eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Ein 49- jähriger Mann aus Guinea- Bissau wurde an gleicher Stelle festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte ihn wegen Körperverletzung. Er zahlte die Geldstrafe in Höhe von 150,00 Euro sowie 93,00 Euro Verfahrenskosten. Bei Nichtzahlung waren 10 Tage Ersatzhaft festgelegt.

Ein 30- jähriger Pole wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe suchte den Mann wegen Räuberische Erpressung. Der Pole hat eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr vier Monate zu verbüßen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gleich mit drei Haftbefehlen gesucht. Gegen ihn bestanden fünf Fahndungen! Auch er wurde in Pomellen festgestellt. 1. Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Körperverletzung. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 500,00 Euro sowie 81,00 Euro Verfahrenskosten zu zahlen. Ersatzweise waren 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. 2. Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hier betrug die Geldstrafe 1800,00 Euro. Des Weiteren waren noch 770,33 Euro Verfahrenskosten offen. Als Ersatzfreiheitstrafe waren 30 Tage festgelegt. Zudem bestanden noch zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung. Abschließend fahndete die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach dem Mann noch mit einem Untersuchungshaftbefehl. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Am ehemaligen Grenzübergang in Ahlbeck wurde ein 31- jähriger Pole als Mitreisender in einem Taxi festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine aktuelle Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2100,00EUR sowie 86,00EUR Verfahrenskosten nicht zahlen. Er muss jetzt eine 35- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz absitzen.

