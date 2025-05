Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Illegaler Bahnübergang- mit dem Fahrrad über die Gleise

Karlshagen (ots)

Nur glückliche Umstände verhinderten gestern Abend in Karlshagen Schlimmeres. Auf Höhe des Friedhofes versuchte eine 74- jährige Frau die Bahngleise über einen illegalen Bahnübergang bei Bkm 5,4 (Strecke Zinnowitz - Peenemünde) mit ihrem E-Bike zu überqueren. Dabei blieb sie mit dem E- Bike im Gleiskörper hängen. Die nahende Regionalbahn 18728 nach Peenemünde konnte einen Zusammenprall trotz eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr verhindern und erfasste das E-Bike. Bei dem Zusammenprall zog sich die Frau Schnittverletzungen am Bein zu, welche durch den angeforderten Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die drei im Zug befindlichen Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Strecke wurde durch den Notfallmanager der Usedomer Bäderbahn für ca. 50 Minuten gesperrt. Es kam zu drei Zugausfällen. Die Frau muss sich jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

