Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Afghanen zurückgeschoben bzw. zurückgewiesen

Pasewalk (ots)

Gestern Morgen wurden zwei afghanische Staatsangehörige (17 und 24) nach zuvor erfolgtem Bürgerhinweis durch Bundespolizisten am Ortsausgang Lebehn in Richtung Krackow fußläufig auf dem Radweg festgestellt. Beide konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen und wurden zur weiteren Bearbeitung nach Pasewalk verbracht. In den Vernehmungen gaben die Männer an, über die Belarus-Route geschleust worden zu sein. Die Übernahme des 17- Jährigen durch das Jugendamt Vorpommern-Greifswald wurde nach Prüfung vor Ort abgelehnt. Er wurde nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen mit einer Anlaufbescheinigung zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz weitergeleitet. Der 24- Jährige wurde nach Polen zurückgeschoben.

Am Vormittag wurden zwei weitere Afghanen (23 und 36) im Regionalexpress 5354 (Stettin- Pasewalk) am Haltepunkt Grambow festgestellt. Zur Kontrolle legte einer der Männer einen afghanischen Reisepass mit einem darin befindlichen russischen Visum vor. Der andere Mann war ausweislos. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Beide Personen waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte und wurden wegen der Erschleichung von Leistungen angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer nach Polen zurückgewiesen.

