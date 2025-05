Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Migrationslage aktuell

Pasewalk (ots)

In den letzten 24 Stunden wurden in Hohenfelde, Löcknitz und Grambow insgesamt 16 Personen nach unerlaubter Einreise aufgegriffen. Dabei handelte es sich um afghanische und eritreische Staatsangehörige. Die Aufgriffe erfolgen u.a. in enger Zusammenarbeit mit der Bundeszollverwaltung. Die festgestellten Personen waren über die Belarus Route bis nach Deutschland geschleust worden und mussten pro Kopf bis zu 8000,- EUR zahlen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es, drei Schleuser aus Mali, Turkmenistan und der Ukraine festzunehmen. Drei Migranten stellten Schutzersuchen in der Bundesrepublik und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Alle anderen Personen wurden nach Polen zurückgewiesen bzw. zurückgeschoben.

