Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm durch staubige Tätigkeiten

Aurich (ots)

Bauarbeiten sorgten am Montagvormittag für die Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Bürogebäude an der Leerer Landstraße. Die gegen 10:20 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich hatten im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen schnell einen Rauchmelder lokalisieren können, dessen Alarm durch eine in der Nähe aufgetretene Staubentwicklung verursacht worden war. Mit Rückstellung der Brandmeldeanlage wurde der Einsatz daraufhin beendet.

