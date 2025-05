Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Heimrauchmelder ausgelöst

In einem derzeit unbewohnten Gebäude im Hohegaster Weg schlug in den Sonntagmittagsstunden ein Rauchmelder hörbar Alarm. Das nicht aufhörende Piepen veranlasste die Nachbarn schließlich zum Absetzen eines Notrufs. Für die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Aurich waren von außerhalb des Wohnhauses zunächst keine Anzeichen für einen Brand zu erkennen. Zur eindeutigen Feststellung mussten sich die Feuerwehrleute dennoch einen Weg in die Räumlichkeiten verschaffen, was in der Folge schadfrei realisiert werden konnte. Der Rauchmelder wurde dort schließlich vorgefunden, Anzeichen für dessen Anschlagen waren dagegen nicht feststellbar. Mit Entfernen der Batterie kehrte letzten Endes wieder Ruhe ein. Die Einsatzstelle konnte daraufhin an die Polizei übergeben werden.

