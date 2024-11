Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: 205 Jahre Ehrenamt in Menzelen

Alpen (ots)

Am Freitag, den 08. November fand die diesjährige Jubilarfeier der Einheit Menzelen statt. Insgesamt fünf Jubilare luden ins Gerätehaus in Menzelen ein, um ihre Jubiläen zu feiern. Neben Michael Hartjes als Leiter der Feuerwehr Alpen konnten auch der Ortsvorsteher Edgar Giesen und der Bürgermeister der Gemeinde Alpen Thomas Ahls begrüßt werden.

In den Dankesworten zu Ehren der Jubilare wurde verdeutlicht, dass es nicht selbstverständlich ist, Familie und Freunde jederzeit für die Hilfe am Nächsten zurück zu lassen, um damit seinen Verpflichtungen in der Freiwilligen Feuerwehr über Jahrzehnte gerecht zu werden. Durch den Abend zogen sich zahlreiche Geschichten und Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten, die zum Lachen aber auch zum Nachdenken anregten. Besonders die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Feuerwehr und Gesellschaft stand im Fokus vieler Gespräche am Abend.

Für 25 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr wurde Mark Hackstein geehrt. "Jack" Dupor und Dominik Janßen sind bereits seit 35 Jahren aktive Feuerwehrleute in der Gemeinde. Bereits in der Alters- und Ehrenabteilung, aber dennoch seit mehreren Jahrzehnten dabei sind Richard Kerkhoff und Horst Angenendt. Richard Kerkhoff wurde für 50 Jahre, Horst Angenendt für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt und ausgezeichnet. Ein großer Dank ging auch an die Partnerinnen und Familien der Jubilare.

Für das leibliche Wohl hatte das Team der Jubilare selber gesorgt. So konnten alle Teilnehmer am Ende eines sehr schönen Abends, satt und zufrieden den Heimweg antreten.

