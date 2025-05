Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ringentfernung in Notaufnahme

Aurich (ots)

Für einige Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich war am Samstagmorgen frühes Aufstehen angesagt. Gegen 06:40 Uhr waren sie in die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses an der Wallinghausener Straße angefordert worden, um das diensthabende Personal zu unterstützen. Den Klinikmitarbeitern hatte sich kurz zuvor eine Patientin mit einem stark angeschwollenen Ringfinger vorgestellt, an dem sich auch noch ein entsprechendes Schmuckstück befand. Zur Linderung der schmerzhaften Schwellung war die Entfernung des Titanrings zwingend erforderlich, was den medizinischen Angestellten jedoch mit der eigens für solche Fälle vorgehaltenen Ausrüstung aufgrund der Widerstandskraft des Materials schlichtweg nicht gelang. Die angerückten Feuerwehrleute nahmen sich daraufhin der Sache an. Ihnen gelang es, den Ring unter entsprechend behutsamer Anwendung eines Ringschneiders nach einigen Minuten mit zwei gezielten Schnitten erfolgreich zu durchtrennen und damit die weitere Behandlung durch das Krankenhauspersonal zu ermöglichen.

