FW-AUR: Feuerwehr Brockzetel lädt zu Jubiläumsfeier am Himmelfahrtstag ein

Aurich-Brockzetel (ots)

In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr Brockzetel ihr 90-jähriges Bestehen und möchte dieses Jubiläum selbstverständlich auch gemeinsam mit der Öffentlichkeit begehen. Dazu lädt die Ortsfeuerwehr am Himmelfahrtstag, 29. Mai, zum Feuerwehrhaus an der Brockzeteler Straße 30 ein. Ab 10 Uhr sind alle Interessierten herzlich dazu aufgerufen, den Feiertag gemeinsam mit den Feuerwehrmitgliedern zu verbringen. Ob Familienausflug oder ein kurzer Stopp während der Fahrradtour, an diesem Tag wird auf dem Gelände rund ums Feuerwehrhaus für Jeden etwas dabei sein: Kinder können sich an verschiedenen Attraktionen und einer großen Hüpfburg erfreuen, natürlich werden auch die Einsatzfahrzeuge zur hautnahen Betrachtung ausgestellt. Für das leibliche Wohl sorgt unter anderem der Partyservice Campen. Neben Bratwurst und Pommes werden Fischbrötchen sowie Kuchen, Tee und natürlich auch kalte Getränke angeboten. Bei hoffentlich besten Witterungsbedingungen freuen sich die Mitglieder der Feuerwehr Brockzetel ab 10 Uhr auf viele interessierte Gäste!

