Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Supermarkt-Brandmeldeanlage schlägt Alarm

Aurich (ots)

Am Montagvormittag musste die Feuerwehr Aurich in die Popenser Straße ausrücken. Dort hatte die Brandmeldeanlage eines ansässigen Supermarktes ausgelöst. Das Geschäft war beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits vollständig geräumt worden, Kunden und Mitarbeiter warteten die folgenden Erkundungsmaßnahmen auf dem Sammelplatz ab. Für die Einsatzkräfte wurde in diesem Zuge rasch ersichtlich, dass der Feueralarm durch die Aktivierung zweier Rauchmelder ausgelöst worden war, die auf eine leichte Rauchentwicklung durch das Öffnen eines Backofens reagiert hatten. Mit Ausnahme des leicht angebrannten Inhalts war jedoch kein weiterer Schaden entstanden. Im Anschluss an die Zurückstellung der Brandmeldeanlage konnte die Kundschaft ihren kurzzeitig unterbrochenen Einkauf fortsetzen.

