Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brand in Küche eines Wohnhauses

Bild-Infos

Download

Aurich-Tannenhausen (ots)

Aufgrund eines gemeldeten Küchenbrandes wurde die Feuerwehr Tannenhausen am Freitagabend in den Gleisweg gerufen. Durch die Leitstelle war den Einsatzkräften schon auf der Anfahrt mitgeteilt worden, dass auf einer Herdplatte abgestellte Gegenstände in Brand geraten sein sollten. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes empfingen die anrückenden Feuerwehrleute und wiesen sie in die Situation ein. Sie hatten das Feuer durch einen Rauchmelder bemerkt, sich daraufhin samt ihrer Haustiere ins Freie begeben und auch die Tür zur Küche schließen können. Eigene Löschversuche waren angesichts der bereits starken Rauchausbreitung in dem Zimmer nicht mehr möglich. Ein Atemschutztrupp ging umgehend zur Brandbekämpfung ins erste Obergeschoss vor.

Rasch und mit gezielt wenig Wassereinsatz brachten die Einsatzkräfte das Feuer in den folgenden Minuten unter Kontrolle. Parallel leiteten die Feuerwehrleute eine umfangreiche Belüftung des Gebäudes ein. Mittels Wärmebildkamera wurden Brandstelle und die angrenzende Umgebung im Anschluss auf Glutnester und erhöhte Temperaturen kontrolliert. Der ebenfalls angerückte Energieversorger schaltete das betroffene Zimmer stromlos. Das umsichtige Handeln der Hausbewohner sowie schnelles Eingreifen der Feuerwehr haben letztendlich Schlimmeres verhindert. Mit Ausnahme des vom Brandgeschehen betroffenen Raumes konnte die Familie nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in das Haus zurückkehren. Rund eineinhalb Stunden waren die 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Tannenhausen sowie die Polizei vor Ort gefordert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell