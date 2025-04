Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verrauchtes Wohnhaus

Aurich-Tannenhausen (ots)

Die Feuerwehr Tannenhausen ist am Freitagvormittag in die Moordorfer Straße gerufen worden. Anwohner hatten dort eine starke Verrauchung in den Räumlichkeiten ihres Hauses festgestellt und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Während die Einsatzkräfte anrückten, machten die Hausbewohner den Grund der Rauchentwicklung in mehreren brennenden Gegenständen aus, die auf einem betriebenen Kaminofen abgestellt waren. Sie löschten den Kleinbrand kurzerhand selbstständig ab. Die Feuerwehrleute kontrollierten noch einmal den Erfolg der Löschmaßnahmen und befreiten das Wohnhaus im Anschluss mit Hilfe eines Überdrucklüfters vom Qualm. Rund eine Stunde dauerte der Einsatz an, die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell