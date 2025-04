POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rüttelplatte gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses - Zeugen gesucht (ots) - Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 17:15 Uhr brachen bislang Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses der Friedrich-Ebert-Straße ein und entwendeten daraus unterschiedliche ...

