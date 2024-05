Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sagt Taschendieben den Kampf an!

Kreis Viersen (ots)

Haben Sie schon in Ihrer Stadt einen der bunten Warnhinweise auf dem Boden entdeckt? Die Kriminalprävention der Polizei Viersen hat sich einer großen Mission verschrieben: die Reduzierung von Taschendiebstählen. Der Startschuss fiel bei herrlichem Wetter am Dienstag, den 30. April, in Willich. Dort haben Polizistinnen der Kriminalprävention mit Hilfe einer Schablone Piktogramme auf dem gesamten Marktplatz gesprüht. In den kommenden Wochen werden auch andere Ortsteile des Kreises Viersen an dieser Aktion teilnehmen. In Kempen wird am 13. Mai um 9 Uhr auf dem Buttermarkt und in Brüggen am 17. Mai um 10 Uhr vor dem Rathaus die Aktion fortgesetzt. Die Städte Viersen und St. Tönis werden noch folgen. Obwohl die Piktogramme nach wenigen Tagen verschwinden, sensibilisieren sie die Menschen für eine gewisse Zeit darauf, mehr auf ihr Hab und Gut zu achten. Das erschwert es den Dieben erheblich, ihre Ziele zu verfolgen. Da Taschendiebstähle meist unbemerkt passieren und erst nach einer gewissen Zeit auffallen, sind die Täter oft schon über alle Berge. Somit ist die Aufklärungsrate sehr gering. /jk (371)

