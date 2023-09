POL-MFR: (1021) Mutmaßliche Diebe in Wohnhaus ertappt - Festnahme

Spardorf (ots) - Am Sonntagabend (03.09.2023) geriet in Spardorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Wohnhaus in Brand. In dem durch das Feuer teilweise zerstörten Anwesen fanden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine tote Person. Mehrere Nachbarn meldeten kurz vor 19:00 Uhr ein Feuer an einem Wohnhaus in der Straße Am Tennenbach in Spardorf. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Land und der Feuerwehr ...

