Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchentwicklung an Kranfahrzeug

Aurich-Haxtum (ots)

Der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Haxtum hat am Donnerstagmittag zufällig einen stark qualmenden Ladekran auf einem Sattelauflieger im Timp entdeckt und daraufhin umgehend die Leitstelle in Wittmund informiert. Neben der Feuerwehr Haxtum wurde folglich auch der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich sowie eine Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert. Noch vor dem Ausrücken der ersten Einsatzfahrzeuge hatten die weiteren Erkundungsmaßnahmen des Ortsbrandmeisters eine Entschärfung der Situation ergeben. Die Rauchentwicklung entstammte einer angeschmolzenen Hydraulikleitung, zu einem Feuer an dem Kran selbst war es dagegen nicht gekommen. Während alle weiteren Einheiten den Einsatz daraufhin abbrechen konnten, kontrollierten die angerückten Kräfte der Feuerwehr Haxtum das betroffene Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera und entfernten vorsichtshalber die ebenfalls durch Hitze beaufschlagte Starterbatterie des Hydraulikaggregats, womit der Kran letztendlich stillgelegt wurde. Neben den Feuerwehrleuten, die nach gut einer Dreiviertelstunde wieder einrücken konnten, war auch die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell