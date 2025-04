Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zutritt beiderseitig ermöglicht

Aurich (ots)

Auf Anforderung der Polizei rückte die Feuerwehr Aurich am Mittwochvormittag in die Dwarsglupe aus. Die Einsatzkräfte sollten den Zutritt zu einer Wohnung ermöglichen, um dessen Bewohner sich Angehörige sorgten. Dazu wurde vor Ort zunächst ein gekipptes Fenster in Erwägung gezogen. Weil das hierfür erforderliche Aufstellen einer Steckleiter durch die vorhandene Vegetation jedoch nicht möglich war, setzten die Feuerwehrleute zu einer schadfreien Öffnung der Wohnungstür an. Kurz vor der Vollendung machte der Bewohner zur Überraschung aller Beteiligten plötzlich doch eigenständig auf. Nachdem sich die Rettungskräfte von dessen einwandfreien Gesundheitszustand überzeugt hatten, konnte der Einsatz beendet werden.

