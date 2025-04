Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm in Gewerbebetrieb

Aurich-Schirum (ots)

Aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage musste die Feuerwehr Aurich am Donnerstagmittag ins Industriegebiet Schirum ausrücken. Von einem dort ansässigen Gewerbebetrieb war der Feueralarm bei der Leitstelle in Wittmund aufgelaufen. Durch ihre Erkundungsmaßnahmen hatten die Einsatzkräfte vor Ort aber schnell feststellen können, dass es nicht zu einem Brand gekommen war. Stattdessen führten handwerkliche Arbeiten zur versehentlichen Aktivierung eines Rauchmelders. Die Brandmeldeanlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Objektverantwortlichen übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell