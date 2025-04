FW-AUR: PKW in Flammen

Freiwillige Feuerwehr Aurich

In der Hans-Böckler-Straße ist in der Nacht zu Donnerstag ein Fahrzeug ausgebrannt. Als die um 01:30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich eintrafen, loderten die Flammen bereits lichterloh im Bereich des Motorraums. Ein Atemschutztrupp ging daraufhin zur Brandbekämpfung vor. Unter Einsatz eines Strahlrohres konnte das Feuer schnell eingedämmt und die Ausbreitung auf einen unmittelbar angrenzenden PKW erfolgreich verhindert werden. Das betroffene Fahrzeug war jedoch nicht mehr zu retten. Mittels Wärmebildkamera wurde die Karosserie im Anschluss an die Löscharbeiten noch einmal umfassend auf erhöhte Temperaturwerte kontrolliert, ehe die Einsatzstelle nach gut einer halben Stunde an die ebenfalls angerückte Polizei übergeben werden konnte.

