FW-AUR: Brennende Vegetation am Waldesrand

Weil es dort zu einem kleineren Flächenbrand gekommen sein sollte, musste die Feuerwehr Sandhorst am vergangenen Mittwoch an den Rand eines Waldstücks zwischen der Straße Am Tiergarten und der Straße des Handwerks ausrücken. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte etwa zehn Quadratmeter brennende Vegetation fest, welche unter Einsatz der Schnellangriffseinrichtung schnell abgelöscht und eine weitere Ausbreitung des Feuers damit verhindert werden konnte. Zusätzlich wurden die Sträucher mit einer Forke auseinandergezogen, um möglicherweise versteckte Glutnester freizulegen. Nachdem der Erfolg der Löscharbeiten abschließend kontrolliert worden war, rückten die Feuerwehrleute gut eine Stunde später wieder ab.

