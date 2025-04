Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Schwerer Alleinunfall in Kranenburg

28-Jährige aus Goch schwerst verletzt

Kranenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (07. April 2025) gegen 03:30 Uhr kam es zu einem schweren Alleinunfall auf der Bundesstraße 9 hinter dem Kreisverkehr "Tennisschläger" in Kranenburg in Richtung der niederländischen Grenze. Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine 28-jährige Frau aus Goch mit ihrem grauen Peugeot nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert und in einen Graben rechts neben der Fahrbahn geschleudert worden. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach in dem Wassergraben liegen, die Frau konnte sich selbst befreien. Sie wurde mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik in Nijmegen eingeliefert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Unfallaufnahme wurde durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Kleve unterstützt, der Peugeot sichergestellt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell