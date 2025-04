Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Jugendliche beschädigen Haustür

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (3. April 2025) gegen 18:15 Uhr haben unbekannte Jugendliche offenbar die Haustür einer Doppelhaushälfte auf der Straße Im Staufeld beschädigt. Die Gruppe von vier Jungs hatte zuvor an dem Haus einen Klingelstreich gespielt. Als sie diesen nur kurze Zeit später wiederholten, hörte die Bewohnerin nach eigenen Angaben Sekunden nach dem Klingeln einen lauten Knall und musste dann feststellen, dass die Scheibe der Haustür zersprungen war. Schon am Samstag zuvor (29. März 2025) waren die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren wohl schon in der Nachbarschaft unterwegs und haben Klingelmännchen gespielt. Einer der Jungen sei mit einem E-Scooter unterwegs und dunkelhäutig. Weitere Personenbeschreibungen waren nicht möglich. Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell