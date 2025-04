POL-KLE: Wachtendonk - Kfz-Anhänger und mehrere Werkzeuge entwendet: Die Kripo sucht Zeugen

Kleve (ots) - Am Freitag (4. April 2025) beschädigten unbekannte Täter, an der Königsallee in Kleve, im Zeitraum von 02:15 Uhr und 12:00 Uhr die Tür eines Restaurants. Die Täter schlugen die Scheibe der Tür ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Kripo Kleve ermittelt ...

