Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baustaub aktiviert Rauchmelder

Aurich (ots)

Der ausgelöste Feueralarm eines Bürogebäudes ließ die Feuerwehr Aurich am Mittwochvormittag in die Leerer Landstraße ausrücken. Die Einsatzkräfte wurden vor Ort bereits von einem Verantwortlichen in Empfang genommen und auf stattfindende Baumaßnahmen in dem Objekt hingewiesen, welche mutmaßlich zur Aktivierung der Brandmeldeanlage geführt haben sollten. Die folgenden Erkundungsmaßnahmen der Feuerwehrleute konnten diese Vermutung schnell bestätigen, eine Staubaufwirbelung hatte zur Auslösung eines Rauchmelders geführt. Der Alarm wurde daraufhin zurückgesetzt und die Einsatzstelle nach wenigen Minuten wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell