Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verdächtiger Geruch

Aurich (ots)

Noch in den letzten Zügen des wöchentlichen Übungsdienstes wurde die Feuerwehr Aurich am Dienstagabend zur Tiefgarage unterhalb des Fischteichweg angefordert. Zuvor hatte sich eine Person bei der anliegenden Polizeidienststelle gemeldet und von einem auffällig beißenden Geruch berichtet, den sie in der unteren Etage wahrgenommen hatte. Die Beamten zogen daraufhin die Feuerwehrleute hinzu, welche mit entsprechendem Messgerät in die Tiefgarage vorgingen. Letzten Endes konnte auch nach einer umfangreichen Begehung keine mess- oder wahrnehmbare Feststellung gemacht werden.

