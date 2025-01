Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schadenträchtiger Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Dreieich

Dreieich-Sprendlingen (ots)

Am frühen Samstagabend, kurz nach 21:00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Offenbacher Straße/Otto-Hahn-Straße im Ortsteil Sprendlingen ein Verkehrsunfall, der vier (4) Leichtverletzte und einen geschätzten Gesamtschaden von ca. 61.000 Euro zur Folge hatte. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt befuhr die Offenbacher Straße in Richtung Neu-Isenburg, als er in Höhe der Kreuzung zur Otto-Hahn-Straße eine für ihn rot zeigende Ampel missachtete und mit einem mit drei (3) Insassen besetzten Pkw Cupra zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der BMW gegen ein Verkehrsschild geschleudert und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden strak beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Alle vier (4) Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken verbracht. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde der Führerschein des BMW-Fahrers beschlagnahmt.

Offenbach am Main, 26.01.2025 RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell