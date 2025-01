Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 25.01.2025

Stadt Hanau, Main-Kinzig-Kreis (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Klein-Auheim

In der Zeit von Freitag, 24.01.2025, 18.00 Uhr bis Samstag, 25. Januar 2025, 02.10 Uhr, kam es in der Seligenstädter Straße, im Bereich der 70er Hausnummern zu einem Einbruch. Der oder die Täter gelangten über eine Balkontür in das Wohnhaus, entwendeten hieraus Bargeld sowie Schmuck und konnten dann unerkannt flüchten.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zigarettenautomat gesprengt - Hanau

Am Samstagmorgen, um 04.04 Uhr, nahmen die Bediensteten der Polizeistation Hanau 2 explosionsartige Geräusche wahr und machten sich unmittelbar darauf auf die Suche nach der Herkunft dieser Geräusche. In der Straße Am Tümpelgarten wurden die Polizisten fündig und stellten einen gesprengten Zigarettenautomaten fest. Teile des Automaten waren in einem Umkreis von 15 Metern verteilt. Die Verursacher für die Sprengung konnten nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Höhe des Stehlguts ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 25.01.2025, Ingo Derigs, PvD

