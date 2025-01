Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Tötungsdelikt am Mainufer im Jahr 2023: Festnahme eines Tatverdächtigen in Italien

27-Jähriger in U-Haft

Offenbach / Bologna (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach einem Tötungsdelikt im August 2023 am Offenbacher Mainufer, in dessen Folge die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei Offenbach eine Sonderkommission mit dem Namen "Sommernacht" gebildet hatten, wurde am 31.12.2024 ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Bologna (Italien) vorläufig festgenommen.

Hintergründe der Tat:

Wie bereits berichtet, waren im August 2023 am Mainufer zunächst zwei Personengruppen in einen lautstarken Streit geraten. Im weiteren Verlauf kam es sodann zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, als eine der Gruppen, die den Ort zunächst verlassen hatte, zurückkehrte. Ein 40 Jahre alter Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert wurde und später dort verstarb.

Dem 27-Jährigen, der nun aufgrund eines vom Amtsgericht Offenbach erlassenen Haftbefehls vorläufig festgenommen wurde, wird die Beteiligung an einer Schlägerei vorgeworfen. Er wurde am 23. Januar 2025 nach Deutschland ausgeliefert und am heutigen Vormittag (24. Januar 2025) einem Richter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Der Haftbefehl blieb aufrechterhalten. Die Untersuchungshaft wurde in Vollzug gesetzt.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 24.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell