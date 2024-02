POL-HAM: Unfallfahrer beschädigt einen Ford Puma und flüchtet, rotes Verursacher-Fahrzeug gesucht

Hamm (ots) - Bargeld und Briefmarken in unbekannter Höhe erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher bei einem Einbruch in Büroräumlichkeiten an der Brüderstraße in der Hammer Innenstadt. In der Zeit von Freitag, 16. Februar, 14 uhr bis Samstag, 17. Februar, 14 Uhr hebelten der oder die unbekannten Täter ein Fenster auf und erlangten hierdurch unbefugten Zutritt zu dem Büro. Zeugenhinweise zu dem Einbruch und zu ...

