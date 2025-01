Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Raubstraftaten: Kripo sucht Zeugen und prüft Zusammenhang; Mann versucht Streit zu schlichten und wird dann bedroht; Elf Handyverstöße bei 34 kontrollierten Fahrzeugen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Raubstraftaten: Kripo sucht Zeugen und prüft Zusammenhang - Hanau

(fg) Am Donnerstag ereigneten sich in Hanau zwei Raubstraftaten, deren Tatbegehungsweise sich ähnelt, weshalb die Kriminalpolizei einen etwaigen Zusammenhang prüft und nach Zeugen sucht. Gegen 17.30 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Rollator vom Klinikum Hanau kommend in Richtung Nürnberger Straße unterwegs, als sich zwei Unbekannte von hinten näherten und versuchten den Rucksack des Mannes zu entreißen. Hierbei zog zunächst einer der Täter an dem Rucksack. Nachdem der 47-Jährige sein Hab und Gut festgehalten hatte, ergriff der zweite Täter ebenfalls den Rucksack, sodass eine Wegnahme gelang. Während des Entreißens verlor der Geschädigte das Gleichgewicht und stürzte; hierbei blieb er unverletzt. Die beiden Täter entfernten sich mit ihrer Beute in Richtung Nürnberger Straße. In dem entwendeten Rucksack befanden sich ein Tablet, Medikamente sowie Bargeld. Die beiden Unbekannten waren 16 bis 23 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer trug eine dunkle Jeans, der andere hatte einen dunklen Vollbart. Am Abend kam es in der Philippsruher Allee in Kesselstadt gegen 20.15 Uhr zu einem ähnlichen Raub. Bei diesem war eine 61-Jährige auf einem Gehweg entlang der Philippsruher Allee, aus Richtung Kanaltorplatz kommend, unterwegs und hatte die dortige Unterführung "Westbahnhof" passiert. Kurz darauf näherte sich der Unbekannte von hinten, griff nach der mitgeführten Tasche der Frau und beabsichtigte diese zu entreißen. Hierbei stürzte die Hanauerin zu Boden und verletzte sich an beiden Knien. Anschließend gelang es dem schlanken Täter, der mit einem dunklen Anorak bekleidet war, die Handtasche wegzunehmen. In der Tasche befanden sich ein Mobiltelefon, zwei Schlüsselbunde, ein braunes Lederportemonnaie mit diversen Karten und ein dunkelblaues Lederportemonnaie mit Bargeld. Der etwa 1,85 Meter große Täter flüchtete in Richtung der Straße "Goldene Aue". In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei in Hanau und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Unbekannte brechen in Schule ein - Hanau

(mm) In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in die Anne-Frank-Schule in der Freigerichtstraße eingebrochen. Außerhalb des Schulbetriebs, zwischen 18 und 6.45 Uhr, sind die Unbekannten auf ungeklärte Weise ins Gebäude eingedrungen und haben aus einem Lagerraum Werkzeug entwendet. Zusätzlich wurden noch ein Tablet und Lautsprecherboxen entwendet. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. Mann versucht Streit zu schlichten und wird dann bedroht - Bruchköbel

(cb) Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße (70er Hausnummern) kam es am Donnerstag zwischen einem Paar, 26 und 19 Jahre alt, zu einem lautstarken Streit, weshalb sich ein Passant einschaltete. Der unbeteiligte 27 Jahre alte Mann aus Bruchköbel versuchte gegen 17.45 Uhr zwischen den beiden Streitenden zu vermitteln. Scheinbar wollte der 26 -jährige Mann den Streit mit seiner 19 Jahre alten Freundin alleine klären. Beide Männer sollen sich daraufhin gegenseitig beleidigt haben. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung soll der Jüngere dem Älteren mit einem unbekannten Gegenstand in der Hand gedroht haben. Die ermittelnden Beamten in Hanau bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 90-100 zu melden.

4. Einbrecher nahmen den Schmuck mit - Rodenbach

(cb) Aus einem Einfamilienhaus im Finkenweg (einstellige Hausnummern) nahmen Einbrecher am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 19.10 Uhr, den Schmuck der Hausbesitzer mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Langfinger über die aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Dort durchsuchten sie anschließend mehrere Räume und flüchteten mit dem aufgefundenen Schmuck. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Ermittler des Einbruchskommissariats in Hanau nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Elf Handyverstöße bei 34 kontrollierten Fahrzeugen - Gelnhausen

(cb) An mehreren Örtlichkeiten führten Beamte der Polizeistation Gelnhausen gemeinsam mit Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstag im Stadtgebiet der Barbarossastadt stationäre Verkehrskontrollen durch. Die Schutzleute ahndeten bei 34 kontrollierten Fahrzeugen elf Handyverstöße. Zwischen 10 und 17 Uhr standen die Polizisten in der Barbarossastraße sowie der Lagerhausstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein besonderes Augenmerk auf die Ablenkung im Straßenverkehr sowie die Unfallprävention gelegt. Insgesamt wurden neben den Fahrzeugen auch die Fahrzeuginsassen, nämlich 52 Personen, kontrolliert.Hierbei konnte eine Person festgestellt werden, welche zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Ein weiterer kontrollierter Verkehrsteilnehmer stand im Verdacht, sein Fahrzeug unter dem Einfluss von THC und Kokain geführt zu haben. Auf diesen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

