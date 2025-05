FW-AUR: Kleinerer Flächenbrand schnell bekämpft

Aurich (ots) - Für einige Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich war am Samstagmorgen frühes Aufstehen angesagt. Gegen 06:40 Uhr waren sie in die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses an der Wallinghausener Straße angefordert worden, um das diensthabende Personal zu unterstützen. Den Klinikmitarbeitern hatte sich kurz zuvor eine Patientin mit einem stark angeschwollenen Ringfinger vorgestellt, an dem sich auch noch ein ...

