Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin erfasst Fußgänger an Zebrastreifen - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag überquerte um kurz vor 8 Uhr ein 18-Jähriger den Zebrastreifen in der Marktstraße auf der Höhe eines Einkaufsmarkts, als er von einer Radfahrerin erfasst wurde. Nach der Kollision stürzte der junge Mann zu Boden. Durch den Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern. Der Polizeiposten St. Leon-Rot ermittelt daher unter anderem wegen Unfallflucht gegen die bislang Unbekannte. Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine Frau im Alter von 60 bis 70 Jahren handeln. Sie war ungefähr 165 cm groß und hatte graue Haare. Sie trug einen pinken Strickpulli, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Sie war auf einem olivgrünen E-Bike der Marke Cube unterwegs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten St. Leon-Rot dort unter der Telefonnummer 06227/ 88160-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell