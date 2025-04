Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Garage steht in Vollbrand - PM 2

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 14 Uhr wurde am Dienstag der Vollbrand einer Garage im Finkenweg gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu dem Feuer mit einer starken Rauchentwicklung. Ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude konnte verhindert und das Feuer schließlich gelöscht werden. An der Garage entstand ein erheblicher Schaden, der auf 70.000 Euro geschätzt wird. Aufgrund der Flammen kam es zu Rußantragungen an einer benachbarten Hausfassade und ein Fenster ging zu Bruch. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden bestehen bislang nicht.

