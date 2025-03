Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Rennradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker ist am Donnerstag (27.03.2025, 15.35 Uhr) ein Rennradfahrer in Sendenhorst-Albersloh lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 48-jähriger Sendener fuhr mit seinem Rennrad auf der Wolbecker Straße (L 585) von Albersloh kommend in Richtung Wolbeck. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 80-jährigen aus Münster, der mit seinem Trecker in entgegen gesetzter Richtung fuhr und nach links abbiegen wollte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rennradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurden ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster und ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wolbecker Straße bis etwa 19.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell