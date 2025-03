POL-WAF: Drensteinfurt. Mit Steinen geworfen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 25.3.2025, 15.50 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer die auffällige Fahrweise einer Fahrerin auf der B 513 und B 475 im Bereich Sassenberg. Polizisten fahndeten nach dem Pkw und trafen diesen an der Füchtorfer Straße an. Am Steuer saß eine 31-jährige Bielefelderin, die erkennbar alkoholisiert war. Die Frau führte einen Atemalkoholtest durch, der die absolute Fahruntüchtigkeit ...

