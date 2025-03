Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Gegen VW Polo gefahren und geflüchtet - gesucht wird ein schwarzer VW Passat; Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.03.2025, 10:18 Uhr

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 22.3.2025, 21.00 Uhr und Sonntag, 23.3.2025, 7.30 Uhr beging ein Unbekannter auf der Mühlenstraße, Höhe Hausnummer 6a in Everswinkel eine Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Fahrzeugführer fuhr gegen einen am Straßenrand stehenden schwarzen VW Polo und beschädigte diesen deutlich an der hinteren linken Seite.

Ergänzung: Am Unfallort blieb eine schwarze Abschleppöse zurück. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass dieses Fahrzeugteil von einem schwarzen VW Passat stammt, Baureihe 2015 bis 2024.

Wer kann Angaben zu einem schwarzen VW Passat machen an dem die Abschleppöse fehlt sowie zu dem Besitzer? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell