Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots) - Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht in der Worblinger Straße am Sonntagabend verursacht. Gegen 18.45 Uhr prallte der Unbekannte einen am Straßenrand abgestellten Chevrolet Captiva und fuhr anschließend davon, ohne sich um ...

